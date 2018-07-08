Китай предложил России объединиться в интернете

Китай предложил России обсудить возможность создания аналога OneWeb и Starlink — спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет.

Об этом сообщает РИА Новости, отмечая что вопрос был обсужден еще 4 июля.

"Делегация Китая, прибывшая в Москву для знакомства с новым руководством "Роскосмоса", представила, в том числе, свои планы по формированию многоуровневой спутниковой группировки связи. Во время встречи было озвучено предложение об участии России в проекте", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Китай в сговоре.