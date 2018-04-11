"Киевстар" ограничил скорость интернета – кому и почему

"Киевстар" с сегодняшнего дня, 11 апреля 2018 года, ввел новое ограничение для пользователей мобильного интернета.

Оператор будет уменьшать скорость беспроводного интернет-доступа для тех абонентов, кому будет мало 6 гигабайтов в сутки. Об этом "Обозревателю" сообщила пресс-служба компании, назвав нововведение "справедливым использованием сетевых ресурсов".

После того, как 6 ГБ закончатся, абоненты "Киевстара" смогут и далее пользоваться 3G/4G-интернетом, но на скорости не более 1,8 Мбит/с. То есть в десятки раз меньше, чем могут обеспечить стандарты третьего (3G) и – особенно (хоть и с маленьким покрытием) – четвертого (4G) поколения мобильной связи.

"Киевстар" уверен, что такой шаг "защитит большинство его абонентов от дискриминации". Ведь по имеющейся в компании статистике, всего 0,5% сотовых пользователей "качают" свыше 100 000 мегабайт ежемесячно. Эти уникумы перегружают сеть и "значительно замедляют скорость интернета для остальных 99,5% абонентов".

Летом 2017 года Vodafone Украина также ввел "Политику честного пользования безлимитным интернетом". Оператор установил ежесуточное ограничение в 3 ГБ, после исчерпания которых скорость снижается до 1,2 Мбит/с.

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Как сообщал "Обозреватель", 4G пока что появился не на всей территории Украины.