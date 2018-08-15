"Как в печи": ученые предупредили об адской жаре, которая идет на Землю

К 2050 году изменение климата вызовет повышение температуры до +35С в 970 городах. По данным недавнего исследования число городских жителей, которые подвергнутся воздействию экстремальной жары, увеличится в восемь раз - до 1,6 миллиарда человек.

В мире остро стоит вопрос о том, как "охлаждать" города, так как такие погодные условия могут оказаться губительными для людей. Об этом сообщает The Guardian.

"Вопрос, как охлаждать население теперь занимает приоритетное место в политической и научной повестке дня", - констатировал Дэв Ниеги, профессор университета Пердью, штат Индиана (США).

На сегодня во многих города температура воздуха поднялась до небывалых пределов.

"Жарко, как в доменной печи, ты буквально чувствуешь опасность для жизни и апокалипсис", - отметил Найджел Таппер, профессор экологических наук в Мельбурнском университете Монаш.

Города могут быть приспособлены к снижению жары с помощью мер по экономии воды, созданию тени и отражения тепла. Город с температурой +50C может быть более пригодным для жизни благодаря таким мерам, как - пышные зеленые насаждения на зданиях и вокруг них. Крыши, тротуары и другие городские поверхности изготовлены из материалов с высокой диффузионной отражательной способностью.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, ученые раскрыли тайну исчезновения древней цивилизации.