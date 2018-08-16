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Как определить гения: ученые назвали явные признаки

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Американские психологи выяснили, как определить гениальность и склонность к решению сложных задач. Для этого достаточно просто посмотреть на быт человека.

Первым маркером гениальности является отсутствие нормального сна и режима, пишет Curious Mind.

Другим важным атрибутом называют отсутствие порядка в собственном доме. Хаос для таких людей - норма, они могут месяцами жить в полном беспорядке.

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Люди творческих профессий очень часто и грубо матерятся. Исследователи выяснили, что мозг людей с такими способностями работает крайне быстро и зачастую не ищет корректных ответов на заданный вопрос.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, ученые предупредили об адской жаре, которая идет на Землю.

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