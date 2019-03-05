|Технологии
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости

"Исправил, вернул, признал": Google угодил в скандал из-за "российского" Крыма

5.7тЧитать материал на украинском

В компании Google для российских пользователей начали отображать на карте украденный Крым в качестве субъекта России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя пресс-службы компании, "ошибку" с "некорректным" изображением видели некоторые пользователи, а теперь Google "ее исправил".

"Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google карт на iOS видела неверную информацию", — сказано в сообщении.

Новости
Россия не признает свои паспорта выданые в оккупированном Крыму

Несмотря на радостные сообщения в российских СМИ о том, что Google "исправил", "вернул", "признал" и так далее, в компании все же оставили для цивилизованного мира Крым в качества спорного субъекта. В сети бурно отреагировали на поведение компании.

"Исправил, вернул, признал": Google угодил в скандал из-за "российского" Крыма
"Исправил, вернул, признал": Google угодил в скандал из-за "российского" Крыма
"Исправил, вернул, признал": Google угодил в скандал из-за "российского" Крыма
Крым в РФ

Крым в РФ

Андрей Мальгин/livejournal

"Во влажных мечтах го*ноканала Рен.ТВ и патриотически настроенных оборванцах немытой "путинской" помойки", "100% китайский Google обозначил Байкал, как китайскую гавань", "Крым на Google Maps обозначен российской территорией только для пользователей из России. Для всего остального мира он указан как спорный субъект. И рыбку съесть и на **й сесть", – написали в сети.

В США

В США

Gabriella DeLamater / Facebook

В Европе

В Европе

"Исправил, вернул, признал": Google угодил в скандал из-за "российского" Крыма
"Исправил, вернул, признал": Google угодил в скандал из-за "российского" Крыма
"Исправил, вернул, признал": Google угодил в скандал из-за "российского" Крыма
"Исправил, вернул, признал": Google угодил в скандал из-за "российского" Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Теги
Googleскандалы
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
61
3
Смешно
5
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Порошенко Владимир
Порошенко Владимир
"Украденный Крым"!? Обоз как всегда держит марку.)))) -Они украли нашу прррелесть!. ))) Жги обозик не останавливайся. Хоть настроение поднимается читая твои пасквили.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Крым сделал свой выбор а как его отображают на картах дело десятое))))))) но чубатым это сойдет за перемогу))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
4
Крым Андрей
Крым Андрей
В скандал??? А что, теперь уже визг стаи чубатых приматов, стал называться скандалом? Тогда выходит, у нас в зоопарке скандалы ни на день не прекращаются.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3
Александрович Борис
Александрович Борис
Луцький Руслан,он "прохрюкал", что Украина Крым проскакала, а ты один из сакунов. Понял ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Луцький Руслан
Луцький Руслан
Крым Андрей, що там прохрюкала, свинособака, пляшка не муляє?)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Наши блоги