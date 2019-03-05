"Исправил, вернул, признал": Google угодил в скандал из-за "российского" Крыма

В компании Google для российских пользователей начали отображать на карте украденный Крым в качестве субъекта России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя пресс-службы компании, "ошибку" с "некорректным" изображением видели некоторые пользователи, а теперь Google "ее исправил".

"Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google карт на iOS видела неверную информацию", — сказано в сообщении.

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Несмотря на радостные сообщения в российских СМИ о том, что Google "исправил", "вернул", "признал" и так далее, в компании все же оставили для цивилизованного мира Крым в качества спорного субъекта. В сети бурно отреагировали на поведение компании.

Крым в РФ Андрей Мальгин/livejournal

"Во влажных мечтах го*ноканала Рен.ТВ и патриотически настроенных оборванцах немытой "путинской" помойки", "100% китайский Google обозначил Байкал, как китайскую гавань", "Крым на Google Maps обозначен российской территорией только для пользователей из России. Для всего остального мира он указан как спорный субъект. И рыбку съесть и на **й сесть", – написали в сети.

В США Gabriella DeLamater / Facebook

В Европе

Как сообщал OBOZREVATEL:

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал пригласить представителя компании Google в связи с обозначением украденного Крыма украинским.

В ответ на нападки Кремля официальный представитель Google назвал Крым одним из российских регионов.

Компания добавила в Maps Керченский мост, которым оккупанты соединили аннексированный Крым и Краснодарский край.

В начале февраля в Госдуме РФ разразились угрозами из-за Крыма, назвав обозначение полуострова украинским - техническими неполадками.

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