Instagram "подкосил" массовый сбой

Пользователи Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.

По данным ресурса, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, а также в Азии, Северной и Южной Америке.

downdetector.ru

Портал сообщает, что 50% пользователей Instagram жалуются на проблемы со входом в аккаунт, 34% испытывают сложности с загрузкой новостей, 15% - жалуются на проблемы с веб-сайтом.

downdetector.ru

Новости В Instagram появились сенсационная функция

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая в работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой. Instagram сообщал пользователям, что "невозможно обновить ленту".