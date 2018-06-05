УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Instagram "подкосил" массовый сбой

496Читать новость на украинском

Пользователи Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.

По данным ресурса, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, а также в Азии, Северной и Южной Америке.

downdetector.ru

Портал сообщает, что 50% пользователей Instagram жалуются на проблемы со входом в аккаунт, 34% испытывают сложности с загрузкой новостей, 15% - жалуются на проблемы с веб-сайтом.

downdetector.ru

Новости
В Instagram появились сенсационная функция

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая в работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой. Instagram сообщал пользователям, что "невозможно обновить ленту".

Объект
Instagram
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги