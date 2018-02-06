Илон Маск запустил ракету SpaceX со спорткаром Tesla на Марс: все подробности, фото и видео

Американский предприниматель Илон Маск после семи лет испытаний во вторник, 6 февраля, запустил к Марсу одну из самых тяжелых ракет собственной компании SpaceX "Falcon Heavy".

Компания вела прямую трансляцию запуска на официальном YouTube-канале SpaceX.

Falcon Heavy должна доставить личный красный электрокар Маска Tesla Roadster к гелиоцентрической орбите. За рулем авто находится манекен в скафандре Starman. На приборной панели Tesla написано "Don't Panic" ("Не паникуй". - Ред.) - одна из главных фраз из книги "Автостопом по галактике" британского писателя-фантаста Дугласа Адамса.

После выхода на орбиту из колонок электрокара будет играть песня "Space Oddity" Дэвида Боуи. Отметим, что во время запуска звучала другая композиция Боуи на космическую тематику "Life On Mars".

Запуск произвели со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде, откуда раньше осуществлялись вылеты в рамках лунной программы "Аполлон".

На Землю уже вернулись два разгонных блока Falcon Heavy из трех. Третий поможет Tesla отправиться в сторону Марса и выйти на гелиоцентрическую орбиту.

Ракета-носитель Falcon Heavy создана для вывода на орбиту тяжелых грузов (до 63 тонн). Она представляет собой три ракеты Falcon 9, которые соединены вместе, и имеет два дополнительных боковых ускорителя, соединенных с первой ступенью. Они работают как жидкостные усилители.

Falcon Heavy разработана для доставки человека в космос и возможности полетов миссий с экипажем на Луну или Марс.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

После успешного первого запуска 6 февраля Falcon Heavy стала крупнейшей используемой на данный момент ракетой-носителем. Она вдвое превосходит по полезной нагрузке своего конкурента Delta IV Heavy компании Boeing.

Планируется, что Falcon Heavy сможет доставлять до 63,8 тонн на низкую опорную орбиту, до 26,7 тонн на геопереходную орбиту, до 16,8 тонн на Марс и 3,5 тонн на Плутон.

Компания SpaceX утверждает, что стоимость одного запуска составляет 90 миллионов долларов, при том что стоимость запуска Delta Heavy составляет примерно 435 миллионов долларов.

На прошлой неделе SpaceX успешно завершила испытания всех 27 двигателей запускаемой ракеты.

Starman in Red Roadster Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Фев 4, 2018 в 9:50 PST

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Как сообщал "Обозреватель", Илон Маск раскрыл детали тайного бизнеса и показал "самый безопасный огнемет в мире".