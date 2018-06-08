Facebook случайно показала записи 14 млн пользователей

Социальная сеть Facebook по ошибке открыла доступ к записям 14 млн пользователей.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на официальных представителей компании. Отмечается, что произошла программная ошибка.

В результате настройки публикаций без ведома хозяев изменились на "публичные". Сбой произошел с 18 по 27 мая. Сотрудники компании устранили ошибку 22 мая, однако изменить настройки уже опубликованных сообщений удалось лишь через пять дней.

Компания отправила уведомления о произошедшем всем пользователям, которых затронул сбой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте возник скандал вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook и вероятно внесла весомый вклад в победу Дональда Трампа на выборах президента США и повлияла на результаты референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза.

Бывший сотрудник агентства Cambridge Analytica Кристофер Уайли допускает, что данные пользователей Facebook могут сохраняться в России. Речь идет о 87 млн пользователей.