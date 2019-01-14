Facebook разоблачил страницы ''патриотов'' Украины: за кем стоит Россия

Всемирно популярная социальная сеть Facebook открыла для пользователей информацию о том, из какой страны ведутся популярные страницы.

В результате во вкладке Info and ads публичных страниц и сообществ появилась информация об местоположении их администраторов.

Новые правила для администраторов были введены в действие сперва в США, еще 10 августа, передает Gizmodo. Компания обязала их подтвердить свою личность и местоположение с помощью геолокации и паспорта.

Такое решение приняли из-за использования инструментов Facebook иностранными правительствами с целью повлиять на выборы президента США.

Эта опция работает в Украине не так давно. При этом пользователь Наталья Зубарь уже заметила несколько украинских сообществ, администраторами которых оказались россияне. Соответствующие скриншоты она опубликовала в Twitter.

twitter.com/NatalieZubar

twitter.com/NatalieZubar

twitter.com/NatalieZubar

twitter.com/NatalieZubar

twitter.com/NatalieZubar

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Facebook приняли решение о назначении ответственного за публичную политику Украины на просторах ресурса.

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