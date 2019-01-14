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Facebook разоблачил страницы ''патриотов'' Украины: за кем стоит Россия

5.5тЧитать материал на украинском

Всемирно популярная социальная сеть Facebook открыла для пользователей информацию о том, из какой страны ведутся популярные страницы.

В результате во вкладке Info and ads публичных страниц и сообществ появилась информация об местоположении их администраторов.

Новые правила для администраторов были введены в действие сперва в США, еще 10 августа, передает Gizmodo. Компания обязала их подтвердить свою личность и местоположение с помощью геолокации и паспорта.

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Такое решение приняли из-за использования инструментов Facebook иностранными правительствами с целью повлиять на выборы президента США.

Эта опция работает в Украине не так давно. При этом пользователь Наталья Зубарь уже заметила несколько украинских сообществ, администраторами которых оказались россияне. Соответствующие скриншоты она опубликовала в Twitter.

Facebook разоблачил страницы ''патриотов'' Украины: за кем стоит Россия

twitter.com/NatalieZubar

Facebook разоблачил страницы ''патриотов'' Украины: за кем стоит Россия

twitter.com/NatalieZubar

Facebook разоблачил страницы ''патриотов'' Украины: за кем стоит Россия

twitter.com/NatalieZubar

Facebook разоблачил страницы ''патриотов'' Украины: за кем стоит Россия

twitter.com/NatalieZubar

Facebook разоблачил страницы ''патриотов'' Украины: за кем стоит Россия

twitter.com/NatalieZubar

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Facebook приняли решение о назначении ответственного за публичную политику Украины на просторах ресурса.

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Место
Украина
Теги
FacebookсоцсетискандалыфотографииРоссия
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Галицький Данило
Галицький Данило
Опять кацапня осталась с дыркой от бублика, а сколько можно было стекломоя закупить ольгинским, а так придётся добровольно садится на бутылку и просить у Пригожина 11.80, чтоб как то доказать, что не даром уху ели!
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Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
ПидоРашники почти все из фейсбука перепрыгнули на обоз.
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира агрессивная и лживая как всегда...
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