Facebook разоблачил страницы ''патриотов'' Украины: за кем стоит Россия

Всемирно популярная социальная сеть Facebook открыла для пользователей информацию о том, из какой страны ведутся популярные страницы.
В результате во вкладке Info and ads публичных страниц и сообществ появилась информация об местоположении их администраторов.
Новые правила для администраторов были введены в действие сперва в США, еще 10 августа, передает Gizmodo. Компания обязала их подтвердить свою личность и местоположение с помощью геолокации и паспорта.
Такое решение приняли из-за использования инструментов Facebook иностранными правительствами с целью повлиять на выборы президента США.
Эта опция работает в Украине не так давно. При этом пользователь Наталья Зубарь уже заметила несколько украинских сообществ, администраторами которых оказались россияне. Соответствующие скриншоты она опубликовала в Twitter.
twitter.com/NatalieZubar
twitter.com/NatalieZubar
twitter.com/NatalieZubar
twitter.com/NatalieZubar
twitter.com/NatalieZubar
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Facebook приняли решение о назначении ответственного за публичную политику Украины на просторах ресурса.
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