Facebook призналась в сливе данных пользователей

Компания Facebook Inc. подтвердила наличие соглашений о партнерстве в сфере пользовательских данных как минимум с четырьмя китайскими производителями электроники.

Среди них - Huawei Technologies Co., которую США подозревают в шпионаже в пользу властей КНР, а также Lenovo, OPPO и TCL of China сообщает "Интерфакс Украина".

"Вместе со многими другими технологическими компаниями США Facebook работала с ними и другими китайскими производителями, чтобы интегрировать сервисы в эти телефоны", - приводятся в сообщении компании слова ее вице-президента по партнерским отношениям с производителями мобильных устройств Франсиско Варела.

Топ-менеджер подчеркнул, что "с самого начала ход интеграции в Facebook находился под контролем" и Facebook утверждала все элементы.

"С учетом заинтересованности Конгресса хотим прояснить, что вся информация в результате такой интеграции с Huawei хранилась на устройстве, а не на серверах Huawei", - написал он.

Huawei пока не дала официального комментария.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно газета The New York Times узнала, что с 2007 года Facebook заключила соглашения о предоставлении доступа к персональным данным пользователей и их друзей как минимум с 60 компаниями, выпускающими смартфоны и другие мобильные устройства. Facebook не опровергала факт существования таких отношений, но утверждала, что все такие договоренности соответствуют правилам компании и требованиям властей.