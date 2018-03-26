Facebook призналась в шпионаже за пользователями Android

Представители социальной сети Facebook заявили о том, что собирали и изучали личные данные пользователей. Интерес представляли только юзеры, которые использовали устройства на Android.

Так, компания долгое время изучала, кому и когда звонили и писали SMS пользователи мобильного приложения Facebook с Android-устройств. Представители отметили, что не видят в этом ничего страшного, пишет ArsTechnica.

В Facebook отметили, что сбор подобных данных помогает поддерживать связь с пользователями.

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Также представитель компании заявил, что синхронизация с контактами на смартфоне - нормальная практика для всех мессенджеров. При этом он подчеркнул, что компания никогда не занималась и не будет заниматься продажей частной информации третьим лицам, а пользователи всегда будет иметь над ней контроль.

Отметим, ранее разработчик Дилан Маккей выгрузил данные из Facebook со своего смартфона. Маккей выяснил, что приложение записывало все его звонки и SMS на протяжении двух лет, пока он им пользовался. Дилан пришел к выводу, что "Фейсбук" собирает данные только со смартфонов пользователей Android, у iOS-версии приложения нет таких прав.

Как сообщал "Обозреватель", в США и Европе набирает оборотов скандал вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая подозревается в использовании персональных данных из социальных сетей, в частности Facebook, для влияния на миллионы пользователей по всему миру. Так, компанию подозревают в причастности к победе Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году, а также во влиянии на результаты референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза.