Facebook нанес сокрушительный удар по российским троллям в Украине: что произошло

Социальная сеть Facebook удалила 364 пабликов, страниц и аккаунтов, которые массово публиковали в сети фейковые новости. К дезинформации была причастна Российская Федерация.

Две масштабных операции проводились с ее территории: одна из них затронула сразу несколько стран, а другая касалась сугубо Украины, сообщает пресс-служба Facebook.

"Мы не нашли никаких связей между этими операциями, но они использовали подобную тактику, создавая сеть аккаунтов, чтобы ввести в заблуждение других относительно того, кем они являются и что делают", — говорится в сообщении.

В Facebook уточнили, что лица, стоящие за указанными аккаунтами, в основном позиционировали себя как украинцы и осуществляли управление сразу несколькими фейковыми страницами. На них они постили украинские новости на разную тематику: начиная с погоды и акций протеста и заканчивая НАТО и проблемами здоровья школьников.

Facebook Pixabay

"Мы определили некоторое техническое совпадение с деятельностью, которая происходила из России перед промежуточными выборами в США. В частности поведение, которое имело характеристики предыдущей деятельности Агентства интернет-исследований (IRA — российская "фабрика троллей". — Ред.)", — объяснили представители соцсети.

Также эксперты установили, что страницы и аккаунты, которые были удалены, потратили на рекламу $135 тысяч. Ее оплата осуществлялась в таких валютах, как евро, российские рубли и доллары США.

Фейки российских ботов Пресс-служба Facebook

Фейки российских ботов Пресс-служба Facebook

Фейки российских ботов Пресс-служба Facebook

Фейки российских ботов Пресс-служба Facebook

Фейки российских ботов Пресс-служба Facebook

Фейки российских ботов Пресс-служба Facebook

Фейки российских ботов Пресс-служба Facebook

Фейки российских ботов Пресс-служба Facebook

Фейки российских ботов Пресс-служба Facebook

Фейки российских ботов Пресс-служба Facebook

Фейки российских ботов Пресс-служба Facebook

Фейки российских ботов Пресс-служба Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Facebook открыл для пользователей информацию о том, из какой страны ведутся популярные страницы. В результате во вкладке Info and ads публичных страниц и сообществ появилась информация об местоположении их администраторов.

Также соцсеть специально для Украины и ряда других стран ужесточит правила размещения политической рекламы на время выборов.

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