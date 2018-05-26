Есть в каждом доме и не одно: названо смертельно опасное устройство

Зарядное устройство для мобильных телефонов может стать причиной пожара.

Так, в России в городе Ливны Орловской области загорелась квартира. Причиной стало замыкание из-за неисправной электропроводки, к которой было подключено зарядное устройство для мобильного телефона, сообщает "Лента.ру".

На момент возгорания хозяев квартиры не было дома. Запах дыма почувствовали соседи, которые и вызвали пожарных. К моменту прибытия бригады огонь распространился на диван, кресла и часть стены.

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Отмечается, что короткое замыкание вызвало оставленное в розетке зарядное устройство и это не единичный случай.

Как сообщал OBOZREVATEL, поддельные зарядные устройства могут повредить iPad и iPhone от Apple.