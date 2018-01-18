УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

Эксперты спрогнозировали крах мировой сети: что разрушит Интернет

Читать новость на украинском

Специалисты и участники Всемирного экономического форума выразили обеспокоенность относительно будущего мировой сети. По их мнению интенсивные и все более мощные кибератаки могут привести к скорому разрушению целостности глобального Интернета.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на доклад с названием "Глобальные риски - 2018", опубликованный в Женеве.

Фото: joc.com

"Распространение трансграничных вредоносных кибератак может стать наиболее вероятным спусковым крючком для распада под руководством правительств интернета на национальные и региональные "огороженные участки", - отметили в работе специалисты.

Опираясь на выводы своих исследований, эксперты призвали правительства разных стран объединяться в борьбе с международными хакерскими группировками, а также подключить к процессу технологические компании - специалистов по изучению и предотвращению атак.

Новости
Крадет сообщения и разговоры: мессенджер WhatsApp охватил мощный вирус

По словам специалистов, ошибочное определение источника кибератак может привести к удару по непричастным странам, а в крайнем случае - к применению обычного вооружения. Поэтому столь важным они считают разработку правовых норм для кибервойн по аналогии с вооруженными конфликтами.

"Известные концепции, такие как транспарентность, пропорциональность и нераспространение, могли бы быть перекодифицированы для киберсферы", - предположили в докладе участники ВЭФ.

Дополнительным способом обезопасить сеть специалисты видят введение международного запрета на применение отдельных классов кибератак.

Читайте также на "Обозревателе", как российский хакер признался в атаках на США.

Объекты
Кибератакаинтернет
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости