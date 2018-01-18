Эксперты спрогнозировали крах мировой сети: что разрушит Интернет

Специалисты и участники Всемирного экономического форума выразили обеспокоенность относительно будущего мировой сети. По их мнению интенсивные и все более мощные кибератаки могут привести к скорому разрушению целостности глобального Интернета.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на доклад с названием "Глобальные риски - 2018", опубликованный в Женеве.

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"Распространение трансграничных вредоносных кибератак может стать наиболее вероятным спусковым крючком для распада под руководством правительств интернета на национальные и региональные "огороженные участки", - отметили в работе специалисты.

Опираясь на выводы своих исследований, эксперты призвали правительства разных стран объединяться в борьбе с международными хакерскими группировками, а также подключить к процессу технологические компании - специалистов по изучению и предотвращению атак.

По словам специалистов, ошибочное определение источника кибератак может привести к удару по непричастным странам, а в крайнем случае - к применению обычного вооружения. Поэтому столь важным они считают разработку правовых норм для кибервойн по аналогии с вооруженными конфликтами.

"Известные концепции, такие как транспарентность, пропорциональность и нераспространение, могли бы быть перекодифицированы для киберсферы", - предположили в докладе участники ВЭФ.

Дополнительным способом обезопасить сеть специалисты видят введение международного запрета на применение отдельных классов кибератак.

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