Дуров разозлился на Apple

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что Apple препятствует работе сервиса. Пост с разъяснениями он опубликовал в личном канале Durov’s Channel.

Бизнесмен сообщил, что некоторые функции Telegram работают некорректно в новой прошивке iOS 11.4, несмотря на усилия по устранению проблем.

"Apple препятствует обновлениям приложения Telegram для iOS по всему миру с тех пор, как российские власти постановили удалить Telegram из App Store. Россия запретила Telegram на своей территории в апреле, потому что мы отказались предоставить ключи для расшифровки всех сообщений наших пользователей в органы безопасности России. Мы считаем, что сделали единственно возможное, сохранив право наших пользователей на конфиденциальность в неспокойной стране", — написал Дуров.

Он выразил сожаление по поводу позиции IT-гиганта и извинился перед клиентами сервиса со всего мира. "В то время как Россия составляет только 7 процентов пользователей Telegram, Apple ограничивает обновления для всех пользователей Telegram по всему миру с середины апреля. В результате мы также не смогли полностью выполнить GDPR для наших пользователей из ЕС", — заключил владелец мессенджера.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к мессенджеру в РФ. А также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые мессенджер использовал для обхода блокировок. В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов столкнулись с трудностями при доступе к сервисам и сайтам. 30 апреля в Москве состоялся митинг против ограничений в интернете и блокировки мессенджера Telegram.