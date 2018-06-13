Даже в офлайне: Facebook рассказал, какие данные собирает про пользователей

Руководство социальной сети Facebook предоставило письменные ответы на вопросы, которые ее основатель Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в американском парламенте.

Об этом говорится в письме представителей компании, которое опубликовал Конгресс США.

Согласно документу, Facebook собирает следующую информацию:

Новости Facebook случайно показала записи 14 млн пользователей

- время, частоту и длительность активности в окне с вкладкой соцсети (включая информацию о том, открыто оно или находится в фоновом режиме);

- покупки, совершенные на сторонних сайтах;

- плагины в браузере пользователя плагины;

- движения курсора на устройстве;

- использование камеры, встроенной в приложение Facebook;

- метаданные фотографий (включая время и место съёмки);

- установленные приложения;

Новости Facebook призналась в сливе данных пользователей

- названия и типы файлов на устройстве пользователя;

- идентификаторы приложений;

- количество свободного места на устройстве;

- контакты из справочника пользователя;

- журнал звонков и историю SMSс Android-устройств;

- ближайшие точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;

- информацию мобильных и стационарных провайдерах через компьютеры, телефоны, сопряжённые телевизоры и другие устройства в сети;

- уровень заряда устройства;

- настройки и разрешения на устройстве;

- информацию и фотографии других пользователей, а также частоту взаимодействие и общения с ними.

В Facebook добавили, что также могут получать информацию о пользователях от сторонних компаний. Речь идёт о действиях как в онлайне, так и в офлайне, но о каких именно — представители компании не уточнили.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно газета The New York Times узнала, что с 2007 года Facebook заключила соглашения о предоставлении доступа к персональным данным пользователей и их друзей как минимум с 60 компаниями, выпускающими смартфоны и другие мобильные устройства. Facebook не опровергала факт существования таких отношений, но утверждала, что все такие договоренности соответствуют правилам компании и требованиям властей.