"Через пять лет Земля лопнет": появился пугающий прогноз по концу света

Уже через пять лет может наступить конец света, который будет связан с природными катастрофами.

Такой прогноз дал алтайский исследователь и писатель Андрей Коробейщиков. Он добавил, что в последнее время природа словно пытается стереть человечество с лица Земли, передает "Комсомольская правда".

"Мир сотрясается от ураганов, наводнений, пожаров и других стихийных бедствий. Но люди упорно закрывают глаза на эти факты. Мы с вами будем свидетелями различного рода потрясений и катаклизмов. И это факт, от которого уже никуда не спрячешься", — считает он.

По словам Коробейщикова, Земля сейчас буквально трещит, вот-вот и она лопнет. Пока же планета еще пытается балансировать, сдерживая разрушительные процессы. Но как долго это будет происходить — неизвестно.

"Может год, а может сто или тысячу лет, а может и месяц. Вполне возможно, что нам не суждено увидеть даже внуков", — сказал он.

Исследователь подчеркнул, что если люди дальше будут относиться к природе потребительски, начнутся необратимые процессы, которые приведут к вымиранию человечества. Причем речь идет не о веках, а о ближайших пяти годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как погибнет человечество.