Через 168 дней: экипаж МКС вернулся на Землю

Очередной экипаж Международной космической станции (МКС) вернулся на Землю.

Астронавты находились в космосе 168 дней, сообщает NASA в своем Twitter.

Известно, что капсула корабля приземлилась рядом с городом Жезказган в Казахстане.

На Землю вернулись российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

After 168 days in space, three @Space_Station crewmembers are back on Earth, landing at 8:39am ET. Watch: https://t.co/dWgF5CYiwl pic.twitter.com/Ek57iqAAZ2