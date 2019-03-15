Чемпионат мира по запуску бумажных самолетов RED BULL PAPER WINGS пройдет в Украине

Открыт прием заявок на участие в известном конкурсе Red Bull Paper Wings - крупнейшем в мире соревновании по запуску бумажных самолетов. Лучшим студентам-пилотам придется победить соперников в национальных отборах ради шанса получить место в Мировом Финале Red Bull Paper Wings, который состоится в Австрии уже в мае.

В этом году десятки тысяч студентов-пилотов, которые тренируются самостоятельно, испытают свои исключительные способности, чтобы попасть на главное мировое соревнование бумажных самолетов и пилотажа. Кандидаты могут найти ближайший к себе отборочный турнир зайдя на сайт www.redbullpaperwings.com, загрузив приложение Red Bull Paper Wings или приняв участие в пилотажном челендже через канал проекта в Instagram.

Украинские отборочные турниры пройдут с 22 марта по 25 апреля в Днепре, Харькове, Киеве, Одессе и Львове. Регистрируйтесь для участия - найдите свой отборочный турнир на www.redbullpaperwings.com. Никакого горючего. Никаких двигателей. Только бумажный самолет, сложенный из листа бумаги формата А4. Победителей будут определять в трех категориях: Расстояние, Время полета и Креативный пилотаж (онлайн). Национальные победители в трех категориях полетят и высадятся в знаменитом Ангар-7 (Зальцбург, Австрия), где на Мировом Финале будут соревноваться с успешными студентами-пилотами из более чем 60 стран мира.

Благодаря приложению Red Bull Paper Wings App студенты могут научиться складывать различные типы бумажных самолетов с помощью дополненной реальности, а также получить инструмент для измерения расстояния и времени полета во время тренировок.

Мировые Победители в трех категориях (Расстояние, Время полета, Креативный пилотаж) в качестве приза получат Red Bull Air Race Weekend Experience, включающий в себя перелет, проживание, полный пропуск на просмотр тренировок и гонок в течение всего уикенда, доступ в клуб и холл с панорамным видом, тур и встречу с одним из пилотов Red Bull AirRace.

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