Cбой в работе WhatsApp напугал пользователей

В мире произошли масштабные сбои в работе WhatsApp.

Большинство пользователей заявляет, что имеет проблемы с подключением, тогда как треть заявляет, что не может получать сообщения, сообщает Daily Mail.

#WhatsAppDown My WhatsApp can not install because of error report "WhatsApp temporarily unavailable". #INDIA pic.twitter.com/AZGye187Xl — Bibvewadi Pune (@VijayPasalkar75) 14. Juni 2018

Больше всего сбоев пришлось именно на Европу. Пострадали, в частности, Нидерланды, Бельгия, Франция, Германия, Дания, Англия, Австрия, Чехия и другие страны. Также проблемы зафиксированы в Южной Африке, Индонезии, Малайзии, Гонконге.

WhatsApp is down: (Some) users currently unable to send and receive messages https://t.co/3sDJmjw2IA #whatsappdown pic.twitter.com/fpFIbTovYB — Matt Navarra (@MattNavarra) 14. Juni 2018

Жертвами сбоя стали и жители некоторых американских штатов, Канады и так далее.

Большое количество пользователей заявило о сбоях в Twitter. Некоторые отшучивается, называя это облегчением.

WhatsApp is down😂what a relief pic.twitter.com/XCzs6LC3H3 — Pearly papa Pearl🐒 (@StunnaMPB) 14. Juni 2018

"В WhatsApp произошел сбой. Так же сбой произошел в отношениях людей", - пошутил другой пользователь, намекая, что люди сейчас общаются преимущественно в сети.

Whatsapp is down. Relationships going down as well. #whatsappDown — GArmani (@mongalog) 14. Juni 2018

Новости В работе Visa обнаружен глобальный сбой по всей Европе

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой.