''Больше Земли'': уфолог обнаружил во Вселенной гигантскую ''базу пришельцев''

Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг заявил, что обнаружил во Вселенной "базу пришельцев".

Ученый-энтузиаст нашел данную "базу", используя приложение Goog le Sky, пишет британское издание Express (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца новости).

Сообщается, что Уоринг на звездных фото заметил некий "массивный синий объект", который он принял за базу пришельцев. По его мнению, он нашел свидетельства владения "продвинутыми технологиями", что доказывает способность пришельцев "колонизировать всю Вселенную".

"Эта гигантская синяя база пришельцев видна на карте неба Google, и ее размеры указывают на то, что она больше Земли", — сообщает уфолог.

Однако отмечается, что находка Уоринга — всего лишь догадка, не имеющая научного подтверждения.

Уфолог нашел базу пришельцев Еxpress

Уфолог нашел базу пришельцев Еxpress

Уфолог нашел базу пришельцев Еxpress

Напомним: ранее OBOZREVATEL сообщал, что в небе над военной базой США уфологи нашли треугольный НЛО.