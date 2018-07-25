Близится затмение века: человечество предупредили о всеобщей угрозе

Популярный на просторах YouTube американский пастор Пол Бегли заявил, что грядущее "кровавое" затмение Луны станет предвестником конца света.

Как сообщает британский Express, интернет-евангелист посвятил своему апокалиптическому прогнозу сразу несколько роликов.

Рассказывая о затмении, Бегли привел цитаты из Библии, где упоминается кровавая Луна. По словам проповедника, на эту тему Бог заговорил с ним еще в прошлом месяце.

"Он сказал: "Вам нужно знать, что происходит", - процитировал он слова, якобы принадлежащие Господу.

Бегли заверил своих фолловеров, что засомневался в словах Всевышнего, учитывая тот факт, что история уже знала так называемые кровавые Луны в 2014 и 2015 годах. Однако предстоящее затмение обещает быть самым длительным из когда-либо происходивших. Проповедник также подчеркнул, что видит прямую связь между затмением и 70-летием Израиля, которое его жители отметили в 2018 году.

Интернет-пророк заручился поддержкой известного в США телевизионного проповедника из 50-х Ирвина Бакстера-младшего, чья организация Endtime Ministries специализируется на эсхатологических теориях и объяснении мировых событий с точки зрения пророчеств.

Самое длительное затмение Луны за последние 100 лет можно будет наблюдать уже 27 июля. Полное затмение продлится 1 час и 43 минуты. Стоит учитывать также тот нюанс, что цвет "кровавой" Луны будет зависеть от погодных условий и местонахождения очевидцев. Как отметили ученые, цвет Луны может варьироваться от кирпичного до насыщенного красного.

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