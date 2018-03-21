Биткоин могут запретить из-за детской порнографии

Биткоин оказался в зоне риска в связи с добавлением порнографического контента с участием детей в блокчейн (последовательная цепочка блоков транзакций - Ред.) криптовалюты.

Немецкие ученые рассказали на конференции в Норвегии, что обнаружили в блокчейне биткоина множество ссылок на детскую порнографию. Исследование может стать толчком для запрета крупнейшей цифровой валюты по всему миру, пишет The Guardian.

Специалисты Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена (Германия) изучили порядка 1600 файлов, находящихся в блокчейне биткоина. Выяснилось, что 99% частей единой цепи состоят из текста или изображений. Многие файлы при этом имели порнографическое содержание с участием детей.

playtech.ro

Также в блокчейне учеными было обнаружено 274 ссылки на видео, посвященные жестокому обращению с детьми, и порядка 142 ссылок на "Дарквеб".

Новости Хакеры добывали криптовалюту с помощью Скарлет Йоханссон

Исследователи сделали вывод, что находка может поставить под угрозу крупнейшую цифровую валюту. Так как данные в блокчейн загружаются свободно разными пользователями, то все участвующие в процедуре майнинга или владеющие биткоином несут ответственность за появление порнографического контента в цепи.

Как сообщал "Обозреватель", Билл Гейтс раскритиковал криптовалюты назвав процесс их производства "технологией, которая может стать причиной смерти".