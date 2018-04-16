Без Telegram: Роскомнадзор начал официально блокировать мессенджер

Роскомнадзор официально начал блокировать Telegram в России.

Информация о том, что данное распоряжение 16 апреля направлено операторам связи с целью ограничения доступа, опубликована на сайте российского ведомства.

В Роскомнадзоре сообщили, что к ним поступило "решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership".

В соответствии с законодательством РФ, блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов.

Российские СМИ сообщают, что провайдеры уже начали блокировать доступ к Telegram. По информации Mash, у некоторых пользователей сайт telegram.org уже не работает.

Как сообщал "Обозреватель", Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.