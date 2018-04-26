Армия США получила первый морской беспилотник

На вооружение Военно-морского флота (ВМФ) США поступил первый корабль-дрон Sea Hunter.

Над его разработкой восемь лет работало Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA), сообщила CNBC .

"Это станет переломным моментом в истории ВМФ США. Впервые к нам на вооружение попал полностью роботизированный трансокеанский корабль", - отметил заместитель министра обороны США Роберт Ворк.

Концепт Sea Hunter появился 2010 года, когда Пентагон обратился к DARPA с просьбой создать военный корабль-дрон. Американское оборонное ведомство выдвинуло следующие требования: морской беспилотник должен охотиться за подводными лодками, выявлять торпеды, передвигаться со скоростью 31 км/ч (27 узлов).

Стоимость строительства морского беспилотника составила $20 млн, а ежедневного обслуживания $15-20 тыс. Для сравнения, новый эсминец класса Arleigh Burke стоит около $ 1,6 млрд, на его поддержку приходится тратить $700 тыс в день.

Как сообщал "Обозреватель", ВМФ США получил новый десантный корабль с лазерным оружием .