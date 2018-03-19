Apple тайно создала собственный дисплей

Американская компания Apple выпустила собственный MicroLED-дисплей.

В корпорации создали небольшое количество экранов на секретной фабрике рядом со своей штаб-квартирой в Калифорнии, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отметим, что производители достигли значительных успехов в развитии технологии MicroLED. Однако потребителям, скорее всего, придется подождать еще пару лет, прежде чем техника Apple выйдет с дисплеем собственного производства.

При этом представитель Apple отказалась комментировать данную информацию.

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К слову, сейчас для своих гаджетов Apple использует экраны производства Samsung, Sharp и LG. При этом после публикации Bloomberg о производстве собственных дисплеев акции указанных компаний упали, к примеру, бумаги Sharp подешевели на 3,3 процента, акции Samsung — на 1,4 процента.

Как сообщал "Обозреватель", Apple выпустит три новых iPhone в 2018 году.