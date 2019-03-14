Apple анонсировала первую презентацию в 2019 году: что покажут

Apple проведет ежегодную конференцию разработчиков WWDC 2019 (Worldwide Developers Conference) с 3 по 7 июня в конференц-центре им. МакЭнери в Сан-Хосе.

Официальный анонс первой презентации нынешнего года компания сделала 14 марта на официальном сайте. Уточняется, что старт назначен на 17:00 по тихоокеанскому времени.

Слоган будущей конференции – "Write code. Blow minds". В анонсе говорится, что это не приглашение, а вызов на мероприятие, которое будет "безумно крутым".

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Ожидается, что на мероприятии покажут новые версии ОС — iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 и tvOS 13. Эксперты предполагают, что будет представлен стриминговый видеосервис и новостной сервис с платной подпиской.

Также ожидается, что разработчики презентуют ряд новых устройств, среди которых iPad mini 5, iPad 2019 и AirPods 2.

Многие также ждут подробностей о проекте Marzipan, который предусматривает слияние iOS и macOS. Также ходят слухи, что будет представлен iPhone SE 2 и новые компьютеры Mac, включая модульный Mac Pro.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что новый iPhone от Apple получит ряд инноваций.

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