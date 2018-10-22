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Android под ударом: обнаружен способ украсть пароли со смартфона на расстоянии

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Сотрудник организации Checkmarx Педро Умбелино, которая занимается разработкой систем статического анализа исходного кода на наличие уязвимостей, заявил, что с любого устройства можно выкрасть информацию с помощью NFC-чипа.

В частности, технологию Near Field Communication использовали для передачи паролей, сообщает "Лента.ру".

По словам Умбелино, взлом возможен, даже если на гаджете отключена передача данных.

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В Checkmarx отметили, что прием под названием NFCdrip можно использовать как для смартфонов с операционной системой Android, так и для ноутбуков. В частности, на гаджет устанавливается вирусная программа, которая инициирует передачу пароля на другое устройство.

В привычном режиме NFC-чип способен передать информацию на небольшое расстояние, однако Умбелино удалось переслать данные со взломанного устройства, расположенного на расстоянии почти три метра. При передаче на большие расстояния возникают трудности, при этом хакеру удалось передать сигнал на 10 и даже 60 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ПриватБанк предупредил клиентов об опасном приложении для смартфона.

Объект
Android
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