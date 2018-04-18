Аналитики назвали самый прибыльный смартфон

Более трети всей прибыли на рынке смартфонов за четвертый квартал 2017 года "заработала" всего одна модель – iPhone X.

Эксперты Counterpoint Research подсчитали, что за последнюю четверть прошедшего года этот флагман принес Apple 21% выручки и 35% прибыли.

Они пришли к выводу, что в дальнейшем этот аппарат только укрепит свои позиции на рынке, так как его жизненный цикл только начал свое развитие.

Кроме того, в Топ-10 самых популярных смартфонов восемь – это "айфоны". В этот перечень попали даже "яблочные" модели трехлетней давности. С их помощью, отметили аналитики, Apple все еще продолжает получать больше прибыли по сравнению с актуальными телефонами конкурирующих брендов. И iPhone 7, и даже iPhone 6 продолжают приносить американской компании больше прибыли, чем новейшие Android-флагманы основных китайских производителей.

Всего по итогам октября-декабря 2017 года Apple получила 86% прибыли на рынке смартфонов.

Counterpoint Research​​​​

Как сообщал "Обозреватель", наблюдатели рынка предсказали скорую остановку производства и продаж iPhone X.