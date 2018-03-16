"550 людей в неделю": астронавт поделился глобальными планами на полеты в космос

Астронавт NASA Ренди Брезник поделился глобальными планами ведомства на полеты в космос (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По его словам, на данный момент в космосе побывало более 500 людей, однако это количество должно стремительно увеличиться. Об этом астронавт рассказал в интервью "Радио Свобода".

"В космосе побывало всего чуть более 550 человек - за все время существования человечества только они видели Землю оттуда. А мы работаем над тем, чтобы в космос летали 550 человек в неделю! Такая наша цель. Но до того - мы сможем заинтересовать детей работать, чтобы стать следующим поколением исследователей космоса!" - заявил Брезник.

Ренди Брезник NASA

Также астронавт рассказал о своих впечатлениях от полетов в космос.

"Когда ты в ракете, запускаемой, начиная со скорости ноль, достигая 25 тысяч километров в час за 8-9 минут, это, конечно, захватывает. Но еще больше поражает возможность выйти в открытый космос. Прогулка открытым космосом. Мы надеваем на себя специальное оборудование, выходим наружу из космической станции", - говорит Ренди.

Астронавты, по его словам, собираются доказать, что люди могут жить в космосе долго и предоставить возможность людям оставить Землю для для долгой космической миссии, например, на Марс.

Как сообщал "Обозреватель", ранее астронавт NASA заснял Киев из космоса.