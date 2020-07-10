Нейросеть научили разговаривать голосами знаменитостей: можно подделать даже голос Путина

В сети появился ролик о российской технологии с синтезирования голосов, где голос российского президента Владимира Путина рассказывает, как подделать и фальсифицировать голос любого.

Видео опубликовано на Youtube-канале Vera Voice. Голос Путина в ролике предостерегает, что технология открывает большие возможности для фальсификаций (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

"Уважаемые граждане России! Дорогие друзья. Сегодня я хотел бы вам рассказать об одной очень перспективной технологии. Наши инженеры научили нейронную сеть говорить разными голосами", – отмечает в видео голос Путина.

Нейросеть научили разговаривать голосами знаменитостей

Также в ролике воспроизводятся голоса Ксении Собчак и Владимира Познера.

"Теперь абсолютно любой голос можно скопировать и сказать им что угодно. Это на самом деле удивительно, хотя и немного страшно", – говорит голос Познера.

Нейросеть научили разговаривать голосами знаменитостей

Голос Путина также предостерег, что благодаря такой технологии можно подделать любой разговор.

"Фактически с ней можно подделать любой разговор. Даже если речь идет о президенте страны. Это способно вызвать серьезные политические последствия", – говорит голос российского президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля известный пророссийскими взглядами народный депутат Андрей Деркач вышел на пресс-конференцию с очередной "порцией" пленок, на которых, в частности, зафиксированы, как он заверил, переговоры тогдашнего президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых собеседники в дружеской манере обсуждают "минские договоренности". Отметим, достоверность "пленок" не подтверждена.

Порошенко назвал эту запись "грубо смонтированным фальсификатом".