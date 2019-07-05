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Не похожи ни на что живое: ученые обнаружили останки загадочных организмов

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Ученые обнаружили следы ранее неизвестной формы жизни, которая существовала около 2,5 миллиарда лет назад. Окаменелости принадлежат крошечным существам.

Предположительно, они жили за 100-200 миллионов лет до так называемой кислородной катастрофы, когда резко изменился состав атмосферы, пишет Life Science.

Малюсенькие окаменелости ученые отнесли к виду цианобактерий, однако от нынешних их современников отличает то, что найденные экземпляры размножались почкованием, а их теперешние наследники – нет.

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Также они отличаются по размеру и составляют 100 микрометров (0,1 мм), а их современники – до 60 микрометров (0,06 мм).

Найденный окаменелости

Найденный окаменелости

Life Scince

Как писал OBOZREVATEL, совместная группа ученых из Великобритании и США обнаружила останки древнего животного, которое напоминает вымышленное чудовище Ктулху.

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