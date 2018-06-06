Не без инопланетян: названы четыре сценария развития человечества

Американские и немецкие ученые определили четыре наиболее вероятных сценария развития человечества и инопланетных цивилизаций, большинство из которых заканчивается коллапсом.

Исследователи учитывали влияние разумных существ на климат собственной планеты и то, как это воздействие может обернуться для инопланетян, передает "Лента.ру".

Так, согласно первому сценарию человечество ждет "вымирание".

В конечном итоге технологическая цивилизация достигает пика развития, однако затем начинается ее падение, поскольку климат оказывается непригодным для существования большого числа существ. В какой-то момент система вновь придет в равновесие, однако при этом выживет лишь небольшая часть населения.

По второму сценарию, цивилизация вовремя осознает, что необдуманное потребление ресурсов погубит ее саму.

Третий вариант предусматривает развитие и резкое сокращение числа населения без истощения ресурсов.

В последнем сценарии инопланетяне осознают, что их действия могут привести к катастрофе, однако переход на альтернативные виды топлива происходит слишком поздно и не способен предотвратить гибель.

Как сообщал OBOZREVATEL, астрофизик Этан Сигель предположил, каким увидят небо жители Млечного пути через десять миллиардов лет, после того, как человечество погибнет от Большого взрыва.