Не без инопланетян: названы четыре сценария развития человечества

Американские и немецкие ученые определили четыре наиболее вероятных сценария развития человечества и инопланетных цивилизаций, большинство из которых заканчивается коллапсом.
Исследователи учитывали влияние разумных существ на климат собственной планеты и то, как это воздействие может обернуться для инопланетян, передает "Лента.ру".
Так, согласно первому сценарию человечество ждет "вымирание".
В конечном итоге технологическая цивилизация достигает пика развития, однако затем начинается ее падение, поскольку климат оказывается непригодным для существования большого числа существ. В какой-то момент система вновь придет в равновесие, однако при этом выживет лишь небольшая часть населения.
По второму сценарию, цивилизация вовремя осознает, что необдуманное потребление ресурсов погубит ее саму.
Третий вариант предусматривает развитие и резкое сокращение числа населения без истощения ресурсов.
В последнем сценарии инопланетяне осознают, что их действия могут привести к катастрофе, однако переход на альтернативные виды топлива происходит слишком поздно и не способен предотвратить гибель.
Как сообщал OBOZREVATEL, астрофизик Этан Сигель предположил, каким увидят небо жители Млечного пути через десять миллиардов лет, после того, как человечество погибнет от Большого взрыва.
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