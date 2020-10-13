Названы возможные минусы нового iPhone 12

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Технологии
2,9 т.
Названы возможные минусы нового iPhone 12

Во вторник, 13 октября, компания Apple вероятно покажет новый iPhone 12 mini, который будет немного ограничен технически и по функциональности в сравнении со старшими моделями.

По различным данным из сети, в отличии от iPhone 12 младшая модель "яблочного" смартфона хоть получит OLED-экран, но без поддержки XDR, 10-битного цвета и других технологий.

Предположительно, в iPhone 12 mini не будет телеобъектива, а основная камера будет сдвоенной c широкоугольным и сверхширокоугольным объективами. Также в смартфон не установят лазерный дальномер, как старших моделях iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Также возможно iPhone 12 mini лишат технологии стабилизации изображения со сдвигом сенсора.

Маленький смартфон от Apple может получить батарею емкостью чуть более 2200 мА/ч. При этом и цена iPhone 12 mini ожидается меньшей в отличие от флагманов, за которые Apple может просить свыше тысячи долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple на презентации 13 октября, кроме новых iPhone, может показать наушники AirPods Studio и колонку HomePod второго поколения.

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