Названы возможные минусы нового iPhone 12

Во вторник, 13 октября, компания Apple вероятно покажет новый iPhone 12 mini, который будет немного ограничен технически и по функциональности в сравнении со старшими моделями.

По различным данным из сети, в отличии от iPhone 12 младшая модель "яблочного" смартфона хоть получит OLED-экран, но без поддержки XDR, 10-битного цвета и других технологий.

Предположительно, в iPhone 12 mini не будет телеобъектива, а основная камера будет сдвоенной c широкоугольным и сверхширокоугольным объективами. Также в смартфон не установят лазерный дальномер, как старших моделях iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Также возможно iPhone 12 mini лишат технологии стабилизации изображения со сдвигом сенсора.

Маленький смартфон от Apple может получить батарею емкостью чуть более 2200 мА/ч. При этом и цена iPhone 12 mini ожидается меньшей в отличие от флагманов, за которые Apple может просить свыше тысячи долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple на презентации 13 октября, кроме новых iPhone, может показать наушники AirPods Studio и колонку HomePod второго поколения.