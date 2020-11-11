Названы цены на новые MacBook в Украине

В Украине цена на новые компьютеры Mac от компании Apple будут начинаться от 24 тысяч гривен.

Об этом пишет AIN ссылаясь на данные украинского интернет-магазина. Один из украинских реселлеров "яблочной" техники озвучил цены на MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini.

По предварительным данным цены на новинки от Apple будут такими:

Mac Mini – от 23 999 грн

MacBook Air 2020 – от 34 999 грн

MacBook Pro – от 44 999 грн

Отметим, что цены для рынка США без учета налогов выглядят так:

Mac Mini — от 699 долл (19,7 тысяч гривен)

MacBook Air 2020 — от 999 долл (28,2 тысяч гривен)

MacBook Pro — от 1299 долл (36,6 тысяч гривен)

Ранее Apple представила MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini, которые построены на базе нового процессора М1.

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