Названы цены на новые MacBook в Украине
В Украине цена на новые компьютеры Mac от компании Apple будут начинаться от 24 тысяч гривен.
Об этом пишет AIN ссылаясь на данные украинского интернет-магазина. Один из украинских реселлеров "яблочной" техники озвучил цены на MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini.
По предварительным данным цены на новинки от Apple будут такими:
Mac Mini – от 23 999 грн
MacBook Air 2020 – от 34 999 грн
MacBook Pro – от 44 999 грн
Отметим, что цены для рынка США без учета налогов выглядят так:
Mac Mini — от 699 долл (19,7 тысяч гривен)
MacBook Air 2020 — от 999 долл (28,2 тысяч гривен)
MacBook Pro — от 1299 долл (36,6 тысяч гривен)
Ранее Apple представила MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini, которые построены на базе нового процессора М1.
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