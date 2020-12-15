Названы сроки выхода iPhone 13 в 2021 году

Новый iPhone 13, не смотря на пандемию коронавируса, должен выйти в привычные даты для презентации новых устройств Apple – сентябрь-октябрь 2021 года.

Об этом сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, который ранее публиковал достоверные инсайды, связанные с деятельностью "яблочной" компании, передает 9to5Mac.

По его данным, уже во втором квартале 2021 года, Apple начнет сокращать производство процессоров A14, чтобы начать изготавливать чипы следующего поколения A15 для новых iPhone. Аналитик отметил, что "яблочникам" удастся избежать задержек с поставкой новых смартфонов, которые были в этом году.

Куо также добавил, что модели серии iPhone 12 стали продаваться лучше ожидаемых результатов. Но все же не удалось избежать проблем с поставками запчастей от Sony для флагманских моделей iPhone 12 Pro и Pro Max. Например, iPhone 12 появился в продаже в октябре, а более топовая версия Pro Max стала доступна только в ноябре, и то в ограниченном количестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились первые слухи об iPhone 13. Предварительно известно, что будущий смартфон от Apple может выйти без физических разъемов для подключения зарядного провода.

Также iPhone 13 может получить новый дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, сохранив прежний дизайн устройства.

Кроме того iPhone 13 могут оснастить четырьмя камерами и лидаром.