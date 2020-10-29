Названы самые популярные смартфоны с 5G

Смартфоны компании Samsung названы самыми популярными среди устройств с поддержкой сетей пятого поколения 5G.

Об этом сообщили аналитики Strategy Analytics, которые провели исследование, чтобы узнать какие 5G-смартфоны чаще всего покупали. Эксперты изучали только те телефоны, что продавались с начала 2020 года и по настоящее время.

Первые три места в рейтинге заняли модели Samsung: Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G и Galaxy S20 5G. Доля продажи смартфонов составила 9, 8, и 5 процентов соответственно.

На третьем и четвертом месте разместились смартфонs китайской компании Huawei: P40 Pro и Mate30 5G – по 5% от общего количества проданных гаджетов.

Аналитики добавили, что новым лидером продаж может стать новый iPhone 12, который получил поддержку 5G.

Отмечается, что только за первые полгода 2020 года глобальная выручка от реализации смартфонов достигла 34 млрд долларов.

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