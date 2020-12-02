Названы самые популярны видео на YouTube за 2020 год

Выступление стендап-комика Дейва Шаппелла из США стало самым популярным видео на YouTube в 2020 году.

В своем выступлении артист говорил о гибели Джорджа Флойда и тем событиям, которые последовали в стране. Такую статистику по просмотрам навел портал PCMag.

Прорыв года среди авторов на YouTube стал канал Dream, который набрал 13,5 миллиона подписчиков. Но самым популярным блогером 2020 года назвали MrBeast – 46,9 миллиона подписчиков.

Среди музыкальных клипов больше всего просмотров набрало музыкальное видео "Future – Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake" – больше 1,3 млрд просмотров.

Отметим, что ранее YouTube назвал самые популярные видео в Украине за 2020 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, на портале YouTube создали первый в истории "бесконечный" клип на песню американской певицы Билли Айлиш.