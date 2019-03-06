Названы самые опасные приложения для Android: весь список

Популярные приложения для операционной системы Android передавали данные пользователей в социальную сеть Facebook. Причем "слив" происходил даже если человек не был зарегистрирован в соцсети.

Среди "шпионских" программ с миллионами пользователей оказались сервис поиска услуг и заведений Yelp, популярная платформа для изучения языков Duolingo, сервис поиска работы Indeed, "Библия Кинг Джеймс" и два приложения с молитвами мусульман Qibla Connect и Muslim Pro, говорится в отчете Privacy International.

Facebook использовал "слитые" данные для персонификации рекламы – пользователям показывалось только то, что потенциально могло их заинтересовать.

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"Это чрезвычайная проблема не только конфиденциальности, но и для конкуренции. "Слитые" данные обычно дают возможность составить полную картину дня человека. Известно, что ранее Facebook использовал приложение Onavo для сбора данных об использовании конкурентов", – говорится в отчете.

Сообщается также, что ранее за воровством персональных данных были замечены приложения аудиосервис Spotify и сервис отслеживания авиарейсов Skyscanner, но они исправили это.

Как писал OBOZREVATEL, в марте 2018 года от основателя Facebook Марка Цукерберга потребовали дать показания по делу о скандале вокруг британской компании Cambridge Analytica. Она собирала личные данные 50 миллионов пользователей социальной сети и вероятно внесла весомый вклад в победу Дональда Трампа на выборах в США.

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