Названы самые мощные смартфоны, выпущенные в августе

Китайский смартфон Xiaomi Mi10 Ultra стал самым мощным Android-смартфоном, который представили в августе 2020 года.

Как сообщает MyDrivers, рейтинг составлен на основе результатов бенчмарка Master Lu. Отмечается, что в топ-10 попали новинки сразу семи разных производителей.

Лидер рейтинга Xiaomi Mi10 Ultra набрал 187,91 синтетических баллов по уровню производительности. "Серебро" получил телефон iQOO 5 (185,03). На третьем месте оказался смартфон iQOO 5 Pro с результатом 183,49 балла. Примечательно, что все смартфоны работают на базе флагманской мобильной платформы Snapdragon 865.

Далее в рейтинге разместились такие устройства: Vivo S7 с процессором Snapdragon 765G. Новинка от компании OPPO – модель K7. Также в списке представлены смартфоны realme V5, Samsung Galaxy Note20 Ultra и Galaxy Note20, Redmi K30 и Nokia C3.

Рейтинг бенчмарка Master Lu

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