Названы самые мощные Android-смартфоны по версии AnTuTu

Huawei Mate40 Pro стал самым мощным Android-смартфоном за октябрь 2020 года.

Рейтинг был составлен по результатам мобильного бенчмарка AnTuTu, передает Sparrows News.

Отмечается, что китайский смартфон построен на базе нового восьмиядерного процессора Kirin 9000, что выполненный по передовому 5-нм процессоре. Устройство набрало 685 339 баллов по результатам синтетического теста.

На втором месте с результатом 663 979 баллов разместился iQOO 5 Pro, внутри которого установлен процессор Snapdragon 865. "Бронзу" получила обычная версия iQOO 5 – 663 767 баллов.

Отметим, что игровые ASUS ROG Phone 3 и Lenovo Legion Phone Duel, внутри которых установлен Snapdragon 865 Plus, занимают в рейтинге лишь седьмую и восьмую позицию, уступая моделям на менее мощном Snapdragon 865.

Как сообщал OBOZREVATEL: