Названы самые легкие для взлома пароли в 2020 году

Пароль "123456" назван самым простым и легким для взлома в сети в 2020 году.

Об этом сообщает TechRepublic со ссылкой на отчет компании NordPass, разработчика популярного приложения для хранения паролей.

Аналитики отметили, что пароль "123456" в этом году применяли больше 2,5 млн человек. Такое сочетание цифр встречалось в сети более 23 миллионов раз.

На втором месте идет пароль "123456789", который применяли 961 тысяч пользователей интернета. Такой пароль применяли более 7,8 миллиона раз.

На третьем месте рейтинга простых паролей оказалось слово "picture1", а на четвертом – "password". На пятом месте цифровая комбинация – "12345678".

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты дали советы, как защитить смартфон от взлома.