Названы самые эффективные устройства от Apple: iPhone не первый

Планшет iPad Pro 4 (12,9 дюйма) оказался самым эффективным и производительным устройством на базе iOS от компании Apple.

Об этом говорят результаты рейтинга бенчмарка AnTuTu за май 2020 года. Отмечается, что показанные оценки являются средними, а не самыми высокими, которые являются более репрезентативными.

На первом месте находится iPad Pro 4 с общим количеством баллов 720440. На втором месте оказался его "меньший брат" iPad Pro 4 (11 дюймов) – 711570. "Бронзу" получила версия iPad Pro 3 (12,9 дюйма) со средним показателем 704577.

iPhone 11 Pro Max

Ниже тройки лидеров гаджетов от Apple с большим отрывом стоит iPad Pro 3 (11 дюймов) – 667847 баллов. Выше всего в рейтинге среди iPhone забралась только его топовая версия iPhone 11 Pro Max –520670.

Далее идут iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPad Air 3, iPhone SE 2 и iPad mini 5.

Рейтинг бенчмарка AnTuTu

Как сообщал OBOZREVATEL, назван самый мощный Android-смартфон в мире.