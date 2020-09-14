Названы признаки скорой "смерти" смартфона

Долгая загрузка приложений и зависание смартфона может свидетельствовать, что устройство скоро придет в негодность.

Об этом рассказали технические эксперты, назвав несколько причин скорой "смерти" телефона.

В случае долгой загрузки приложений, то можно сбросить смартфон до заводских настроек и попытаться загрузить приложения снова.

Если же на экране появились полосы на экране, то нужно менять дисплей. Однако замена стекла может оказаться дорогостоящей и проще продать сломанный смартфон на запчасти.

Нагревание батареи гаджета также является признаком, что вскоре устройство будет "мертво". Если же аккумулятор и вовсе вздулся, то пользоваться таким телефоном крайне опасно. Эксперты предупредили, что смартфон может воспламениться или даже взорваться.

Как сообщал OBOZREVATEL: