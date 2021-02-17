Названы основные направления в технологиях, которые изменят мир

Электромобили и искусственный интеллект станут одними из основных направлений, которые изменят мир технологий в ближайшие годы.

По мнению экспертов, вложения в такие направления позволят заработать инвесторам, пишет Telegraph.

В Европе к 2025 году установят экологический стандарт "Евро-7", где будет зафиксировано снижение выбросов оксидов азота вдвое, по сравнению с нормами "Евро‑6". Как ранее говорила глава Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA) Хильдегарда Мюллер, такие жесткие правила буквально запретят двигатели внутреннего сгорания. При этом число электромобилей может вырасти в 20 раз за следующие пять лет.

Появление автопилота (система автономного вождения) в машинах должно снизить нагрузку на транспорт в городе. Также такие авто смогут заменить такси.

Прорыв в искусственном интеллекте и так называемый deep learning (глубокое обучение) позволят усовершенствовать программное обеспечение, что в будущем создаст большую экономическую ценность, чем даже изобретение интернета.

Также в будущем будет развита доставка дронами. По мнению экспертов, беспилотники могут занять до 20% рынка доставки США уже ближайшие пять лет.

Взамен привычным деньгам на смену придут электронные кошельки и криптовалюты. По прогнозу аналитиков, будут созданы приложения, предоставляющие быстрый доступа к бирже, кредитование и торговлю е-деньгами.

Улучшенная технология 3D-печати позволит экономить время, деньги и материалы при производстве, также сократит цепочку поставок.

Вывод на орбиту Земли спутников позволит сделать интернет более доступным. Например, такие спутники уже запускает компания Илона Маска SpaceX.

Развитие получит технология виртуальной и дополненной реальности. По мнению специалистов, уже к 2030 году появится возможность приблизить виртуальную реальность к настоящей.

Автоматизация и повсеместное применение роботов даст толчок к росту ВВП, позволить сэкономить на операционных расходах и увеличит маржинальность бизнеса.

В науке и медицине произойдет прорыв, который поможет медикам определять онкологию на ранних стадиях. А секвенирование генома и клеточная терапия позволит предотвратить массу смертей. При этом, по мнению ученых, редактирование генома со временем вылечит тысячи редких заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван главный тренд смартфонов в 2021 году.

Также составлен прогноз, какими будут цифровые устройства через 10 лет.