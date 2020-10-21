Названы лучшие антивирусы для Windows 10

Рейтинг лучших антивирусных программ для операционной системы Windows 10 возглавили продукты компаний AhnLab, Avira и F-Secure.

Рейтинг составила исследовательская компания AV-Test, передает пресс-служба Microsoft. Также в в топ-10 защитных программ вошел встроенный антивирус Microsoft Defender.

Аналитики компании при составлении рейтинга оценивали три важных фактора: производительность, уровень защиты и удобство использования. Только в этом году софт от Microsoft смог войти в рейтинг с такими признанными антивирусами, как Kaspersky Internet Security, Norton 360 и Avira Antivirus Pro.

Рейтинг лучших антивирусов для Windows 10

Добавим, что в отличие от именитых конкурентов Microsoft Defender является частью операционной системы Windows 10. Поэтому он бесплатный, при этом обладает идентичным функционалом, как у других антивирусных программ.

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