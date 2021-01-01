Названы худшие игры 2020 года

Алексей Титофф Технологии 02:15, 1.01.2021

Игра Tiny Racer стала худшей игрой года 2020 года по версии Metacritic – портала, который собирает отзывы о музыкальных альбомах, видеоиграх и фильмах.

В своем рейтинге сайт учитывал игры, которые вышли в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

"Tiny Racer не предлагает ничего такого, чего вы раньше не видели, или делает что-то особенное, что требует от вас игры. Такое ощущение, что игра была создана примерно за неделю без какого-либо внимания к деталям или конкретной цели, кроме "давайте сделаем машины крошечными". Честно говоря, в этом плане даже не получилось", – писали критики об игре Tiny Racer, что вышла на игровой консоли Nintendo Switch.

Всего топ-10 худших игр 2020 года выглядит так:

  1. Tiny Racer (Switch), 29 баллов

  2. XIII Remake (Xbox One), 32 балла

  3. Dawn of Fear (PS4), 33 балла

  4. Fast & Furious Crossroads (PC), 34 балла

  5. Arc of Alchemist (Switch), 36 баллов

  6. Remothered: Broken Porcelain (PC), 39 баллов

  7. Tamarin (PS4), 40 баллов

  8. Street Power Soccer (PS4), 41 балл

  9. GleamLight (Switch), 42 балла

  10. The Elder Scrolls: Blades (Switch), 42 балла

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Sony Interactive Entertainment удалила из PlayStation Store игру Cyberpunk 2077 и пообещала вернуть деньги пользователям.

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