Названы худшие игры 2020 года
Игра Tiny Racer стала худшей игрой года 2020 года по версии Metacritic – портала, который собирает отзывы о музыкальных альбомах, видеоиграх и фильмах.
В своем рейтинге сайт учитывал игры, которые вышли в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.
"Tiny Racer не предлагает ничего такого, чего вы раньше не видели, или делает что-то особенное, что требует от вас игры. Такое ощущение, что игра была создана примерно за неделю без какого-либо внимания к деталям или конкретной цели, кроме "давайте сделаем машины крошечными". Честно говоря, в этом плане даже не получилось", – писали критики об игре Tiny Racer, что вышла на игровой консоли Nintendo Switch.
Всего топ-10 худших игр 2020 года выглядит так:
Tiny Racer (Switch), 29 баллов
XIII Remake (Xbox One), 32 балла
Dawn of Fear (PS4), 33 балла
Fast & Furious Crossroads (PC), 34 балла
Arc of Alchemist (Switch), 36 баллов
Remothered: Broken Porcelain (PC), 39 баллов
Tamarin (PS4), 40 баллов
Street Power Soccer (PS4), 41 балл
GleamLight (Switch), 42 балла
The Elder Scrolls: Blades (Switch), 42 балла
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