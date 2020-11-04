Названы эффективные способы ускорить работу компьютера

Работу компьютера могут ускорить разумное использование браузера и регулярная перезагрузка.

Как пишет Business Insider, в числе первых рекомендаций специалисты посоветовали использовать меньшее количество программ, запланированных для запуска.

Также они рекомендуют использовать браузер разумно, то есть открывать небольшое количество вкладок.

"Удивительно, но веб-браузеры потребляют много памяти", – отметили эксперты.

Существенно ускорить работу ПК поможет запланированное сканирование компьютера на вирусы. Лучше всего включать антивирус в середине дня, когда система устройства загружена минимально.

Также специалисты рекомендовали как можно чаще перезагружать компьютер, а не оставлять его в спящем режиме.

"Чтобы добиться максимальной производительности компьютера, перезагружайте его не реже одного раза в несколько дней", – говорится в публикации.

В числе прочих советов рекомендуется заменить старый жесткий диск на современный SSD-накопитель.

Также работу ПК может ускорить отключение фоновой синхронизации облачного хранилища OneDrive и активация функции ReadyBoost на старых девайсах. Последняя опция позволяет использовать внешний USB-накопитель в качестве оперативной памяти.

Ранее OBOZREVATEL уже писал, как легко и просто ускорить работу компьютера.